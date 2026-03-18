◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が開幕ローテ入りへまた一歩前進した。２番手で登板して３回２／３を１安打無失点。１１日のソフトバンク戦は先発し１回２安打５失点と打ち込まれたが、しっかりと修正した。先発した戸郷翔征投手（２５）は５回を５安打２失点ながら課題を口にし、阿部監督も「物足りない」。開幕ローテ入りを狙う両右腕の、明暗