夫が参加している侍ジャパンの試合を、全力応援する様子をアップした。「＃ｗｂｃ＃侍ｊａｐａｎ」とハッシュタグをつけ、１７日までに自身のインスタグラムを更新。「安定のマイメン観戦」と題し、東京ドームで観戦する写真を披露した。ＷＢＣに日本代表として出場した広島・小園海斗内野手の妻でモデルの渡辺リサだ。渡辺は、背番号３のユニホームを着て、楽しそうに記念撮影した。ともに観戦した３人と一緒に撮影した後