子供たちが神楽に挑戦です。 大分県別府市の保育園に通う子供たちが1年間取り組んできた伝統の神楽を披露しました。 「大蛇退治」披露 別府市のひらた保育園では、以前の園長が由布市庄内町出身で神楽を舞うことが出来たことをきっかけに毎年、子供に神楽を教えています。 卒園を前に17日は1年間の集大成として子供たちが「大蛇退治」という演目を披露しました。 そして4月から神楽を受け継ぐ後輩の園児たちに