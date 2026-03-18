聴覚に障害がある人などが緊急の時に周りの人に電話をかけてもらうための手帳が17日、大分県に贈られました。 電話お願い手帳 こちらが贈呈された電話お願い手帳です。 手帳には「110番へ電話をかけてください」などと書かれています。 耳が聴こえなかったり言葉をうまくしゃべれない人が緊急時、周りの人に電話をかけてもらいたい時に活用出来ます。 電話お願い手帳 県庁で行われた贈呈式で