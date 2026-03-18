JR大分駅北側 土地取引の指標となる地価が公示されました。 大分県内全体では住宅地、商業地ともに価格の上昇傾向が続いています。 商業地で最も高くなったのは、タワーマンションの建設が進められている大分駅北側でした。 国は1月1日時点の土地の価格を毎年この時期に公表していて、今回、大分県内では243地点が対象となっています。 住宅地について、前の年と比べた価格の変動率は平均で2.8パーセントと