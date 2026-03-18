大分空港の旅客ターミナルビルの増改築工事が完了し17日、竣工式が行われました。 国内線の搭乗待合室が広がり搭乗ゲートも新設されています。 大分空港 大分空港の旅客ターミナルビルは混雑緩和と利便性向上のため2024年9月から増改築工事が行われてきました。 総工費は16億5000万円です。 19日からの供用開始を前に17日は竣工式が行われ、佐藤知事など関係者が工事の完了を祝いました。