大分県にある別府市が配布事業が終了し余った「おこめ券」およそ450万円分を紛失した問題で、市は職員6人を17日付で減給や戒告の懲戒処分にしました。 おこめ券 別府市は価格が高騰するコメへの対策として2025年、おこめ券を市民に配布する事業を行いました。事業終了後、引き換えられず余ったおこめ券は発行元に返して返金を受ける予定でしたが、 市は、およそ450万円分が職員によって誤って廃棄されたと2月発