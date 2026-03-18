大分県竹田市久住町のガンジー牧場が大分市の学生と共同で開発した商品が完成し、17日発表会が行われました。 新商品のハンバーガー この取り組みは地域企業の課題解決に向けた研究の一環として、大分市の芸術文化短期大学の学生がガンジー牧場と一緒に行ったものです。 こちらが開発したハンバーガー。 飼育されているガンジー牛は乳牛のため、オス牛の活用が課題