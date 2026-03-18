2月に行われたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートで銅メダルを獲得した中井亜美選手は、高校生で通信制で学びながら、競技に打ち込んでいます。 スポーツと勉強を両立し、夢を実現するために、県内にも通信制高校を選択する高校生アスリートがいます。 ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子シングル。17歳で初出場し、銅メダルを獲得して話題となったのが中井亜美