約1週間前の3月11日（現地時間10日、日付は以下同）、バム・アデバヨ（マイアミ・ヒート）はワシントン・ウィザーズ戦で83得点を記録し、NBAの歴史に名を刻んだ。コービー・ブライアント（元ロサンゼルス・レイカーズ）が2006年に記録した81得点を上回り、ウィルト・チェンバレンが1962年に記録した100得点に次いでNBA史上2番目の1試合最多得点記録となった。 アデバヨの驚異的な偉業に対し