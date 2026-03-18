2025年のJリーグアウォーズでハリー杉山さんとともに総合司会を務め、今や“Jリーグの女神”とも評される人気キャスターの中川絵美里さん。しかし、そんな彼女にもキャリア初期に“忘れられない出来事”があった--。「かつてJリーグタイムに出演していた時、特集したチームがそのタイミングで負けるケースが結構続いて。ファン・サポーターの方から『NHKが来ると負ける』とか、担当コーナーの『えみリポ』を『デスリポ』とか批判