レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が17日（日本時間18日）、ブレーブスとのオープン戦に「1番・DH」で出場も4打数無安打だった。交代後、報道陣の取材に応じ、2年後に行われるロサンゼルス五輪出場に意欲を示した。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に侍ジャパンの一員として出場。全5試合で4番に座り、打線をけん引したが準々決勝でベネズエラに敗れた。報道陣から2年後の28年ロサンゼルス五輪について触