C大阪は18日にホームで岡山戦を迎える。リーグ2試合連続スタメンのMF石渡ネルソン（20）は25年U―20W杯チリ大会で共闘したMF小倉幸成（20）との初対戦を心待ち。「メチャクチャ楽しみ。代表では一緒にやっているけど対戦相手としては初めてだと思うし、バチバチやりたい」と笑みを浮かべた。ボランチやインサイドMFなど同じ中盤のポジションが主戦場。パスや守備に秀でた小倉を「素晴らしい選手」と認める一方で「自分はボール
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 乳児の遺体遺棄か 15歳女子逮捕
- 2. 16年別人から税金引き落とすミス
- 3. 若き日の高市首相 恋愛遍歴話題
- 4. WBC井端監督を「お前」呼び 物議
- 5. 斎藤被告の裁判「この人は異常」
- 6. お湯5分で炊きたて再現 日清食品がカップ白ご飯を発売 「タイパ重視」、即席めんに次ぐ柱へ
- 7. 船転覆で生徒死亡 記者が猛追及
- 8. 鉄腕DASH「過去イチつまんない」
- 9. イランの最高幹部 殺害されたか
- 10. 高須克弥氏 松本のCM起用を謝罪
- 1. 乳児の遺体遺棄か 15歳女子逮捕
- 2. 16年別人から税金引き落とすミス
- 3. 若き日の高市首相 恋愛遍歴話題
- 4. お湯5分で炊きたて再現 日清食品がカップ白ご飯を発売 「タイパ重視」、即席めんに次ぐ柱へ
- 5. 被害訴える女性「示談はできない」元ジャンポケ斉藤被告裁判
- 6. 辺野古 救命胴衣着用も死亡の訳
- 7. アメリカ側 関係国と共同声明へ
- 8. はだか祭り 意識不明の男性死亡
- 9. 使用済みはNG メルカリ注意喚起
- 10. 元ジャンポケ斉藤被告裁判 被害訴える女性「気持ち悪くて怖かった」
- 1. 船転覆で生徒死亡 記者が猛追及
- 2. 3.11に赤飯2100食廃棄 指摘続出
- 3. 高市首相「年齢紹介」に不快感
- 4. ホルムズ封鎖 わさビーフに影響
- 5. しゃしゃり出るな 小泉氏に暴言
- 6. 妻と「死別離婚」危うく共倒れ
- 7. 日本関係船舶「安全」は誤りか
- 8. ふぐぅ…「不遇なフグ」のその後
- 9. 3.11に赤飯を廃棄 市教委の誤算
- 10. 「社員寮で死亡」集団リンチ疑惑
- 1. イランの最高幹部 殺害されたか
- 2. ベトナム首相が高市氏に支援要請
- 3. 日本ネタで韓国の人気番組が炎上
- 4. 脱北者が帰国する悲しい理由
- 5. 韓国でノーベル賞受賞者出ない訳
- 6. 世話できない 中国高齢者に驚愕
- 7. 中国船2隻 尖閣領海の侵入続く
- 8. 対イラン攻撃 米高官が辞意
- 9. 初のロボット逮捕事件か マカオ
- 10. イ・ジェウン 濡れ場にした理由
- 1. 国内初「荷物専用新幹線」を公開
- 2. 「鉄道ほぼ一本柱」で利益出す訳
- 3. 「頑張っているかは、関係ない」
- 4. 高市氏 米原油の調達意向表明へ
- 5. 地方移住も…想定外リスク襲った
- 6. 原作なし…大ヒットアニメの正体
- 7. コンビニ経営 現場と本部に乖離
- 8. 海賊版対策 人材が「足りない」
- 9. 日本が露から石油輸入? 投稿拡散
- 10. ガソリン急騰…どういう仕組み?
- 1. トランプ氏脅迫で米AI企業悲劇も
- 2. 「Slackで仕事の指示届く」地獄
- 3. SKYPCE「AI新機能」より便利に
- 4. 新ルンバミニ 小型で超パワフル
- 5. 使えるOffice閲覧！ビジネスの世界標準 BlackBerry 8707h【ケータイラボ】
- 6. 【ケータイラボ】ケータイで音楽を聴きまくれ！ ウォークマン ケータイ「W52S」
- 7. 【ケータイラボ】新スタイル！全画面フルスライド FULLFACE「913SH」は使いやすい？
- 8. 【ケータイラボ】ソフトバンクはスマートフォンを変えるか？ X02HTデビュー
- 9. 失敗しない腕時計の見極め方
- 10. 高コスパスマホ「POCO X8 Pro」が発表！日本でもメーカー版が3月17日に発売、価格は5万9980円から。4月6日まで早期割引で5千円OFF
- 11. 【ケータイラボ】進化したAQUOSケータイ「912SH」！″2画面同時表示″で新登場
- 12. 無印 ビジネスリュックに新製品
- 13. 高コスパスマホ「POCO X8 Pro Max」が発表！日本でもメーカー版が3月17日に発売、価格は7万9980円から。4月6日まで早期割引で5千円OFF
- 14. シャオミ、「POCO X8 Pro／Pro Max」を発売 カメラユニットにRGBライト搭載
- 15. iPhoneの対抗馬「EMONSTER lite」の強みと弱み【ケータイラボ】
- 16. 【ケータイラボ】アイディア満載！SIMロックフリーのスマートフォン「HTC Advantage X7501」
- 17. 【ケータイラボ】iPhoneはケータイじゃない？ インターネットのための「iPhone 3G」
- 18. wenaブランド復活！ 手持ちの腕時計にスマートウォッチの機能を追加する「wena X」
- 19. 【ケータイラボ】ワンセグもデコメも！ ケータイに負けないスマートフォン「WILLCOM 03」
- 20. スピーカーの半径ずらしに応用
- 1. 侍Jの鈴木誠也 見納めの可能性
- 2. 井端監督の高圧的態度に不信感か
- 3. 死力尽くした侍Jに誹謗中傷 物議
- 4. 侍J「史上最低」で終わった敗因
- 5. 村上宗隆が謝罪「何もチームの力になれず申し訳ございません」 ＷＢＣ振り返り今後の決意も
- 6. ベネズエラ右腕が日本人に感謝
- 7. つまみ出せ 大相撲客席から怒号
- 8. ゴルフ小祝さくら 結婚していた
- 9. 「整列ブッチ」の大谷に蘇る悪夢
- 10. WBC敗退 元MLB捕手がミスを指摘
- 1. WBC井端監督を「お前」呼び 物議
- 2. 斎藤被告の裁判「この人は異常」
- 3. 鉄腕DASH「過去イチつまんない」
- 4. 高須克弥氏 松本のCM起用を謝罪
- 5. 斉藤慎二被告 提示した「条件」
- 6. 松村沙友理の出産動画 SNS賛否
- 7. フジ 人気アナまで辞める予兆か
- 8. 母が監督とW不倫 明るい安村回想
- 9. 生島ヒロシ 心労で「別人」に
- 10. あさイチ物議「途中でTV消した」
- 1. 2歳息子が突如脳死、原因は風邪
- 2. ファミマ 食感魅力の新作パン
- 3. マックのハッピーセット第3弾
- 4. 60代で激増「医療費」のリアル
- 5. 妻亡くした息子の家がゴミ屋敷に
- 6. スーパーの「6階」恐怖体験
- 7. 朝の習慣に座ったままストレッチ
- 8. 多くの夫婦が恋愛感情を失う理由
- 9. 別に…思春期に話さなくなる理由
- 10. マルハン「脳汁横丁2026」開催へ