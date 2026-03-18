C大阪は18日にホームで岡山戦を迎える。リーグ2試合連続スタメンのMF石渡ネルソン（20）は25年U―20W杯チリ大会で共闘したMF小倉幸成（20）との初対戦を心待ち。「メチャクチャ楽しみ。代表では一緒にやっているけど対戦相手としては初めてだと思うし、バチバチやりたい」と笑みを浮かべた。ボランチやインサイドMFなど同じ中盤のポジションが主戦場。パスや守備に秀でた小倉を「素晴らしい選手」と認める一方で「自分はボール