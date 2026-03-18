中国メディアの環球時報は16日、ネイチャー・インデックスの最新の研究機関ランキングで中国がトップ10のうち9を占めたとする記事を掲載した。記事が、韓国の朝鮮日報や連合ニュースの報道として伝えたところによると、国や研究機関の科学研究能力を評価・測定するネイチャー・インデックスの最新ランキングで、韓国の主要大学の順位が低下した一方、中国の科学研究能力が群を抜いていることが分かった。ネイチャー・インデックス