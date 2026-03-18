ノルディックスキー複合で五輪3大会連続メダリストの渡部暁斗（37）が17日、現役最後の試合となったオスロでのW杯を38位で終えて羽田空港に帰国した。「感無量。たくさんの愛と敬意を感じた最後の一日になった」と感謝を口にした。W杯通算19勝を誇る日本複合界の第一人者。五輪には、長野・白馬高在学中の06年トリノから今年のミラノ・コルティナまで6大会連続出場と、長きにわたって世界の第一線で戦い続けた。自身のことを「