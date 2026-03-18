ハラスメントや会計不正、品質偽装。企業でそんな不祥事が起きるたび、設置されるのが「第三者委員会」だ。なぜ企業は、自らの命運を左右する調査を第三者に託すのか。中居氏問題フジの経営判断指弾２０２４年１２月、元タレントの中居正広氏と元女性アナウンサーとのトラブルが明らかになったフジテレビ。スポンサーからの信頼は失墜し、３００社以上がＣＭを差し止める事態に陥った。そんなとき同社が頼ったのが第三者委だ