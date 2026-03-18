元乃木坂46で女優の堀未央奈がドラマ「ディープリベンジ−顔を捨てた家政婦−」に主演する。トラックにひかせて自分を殺そうとした元夫とその妻の家に、顔と名前を変えて家政婦として潜入し、復讐（ふくしゅう）する女性を演じる。原作である同名ウェブ漫画のドラマ化決定の発表時には、顔面を包帯で埋め尽くした主人公の姿が公開され、そのキャストの正体に注目が集まっていた。堀は今作を「人間の執念が交錯するスリリングな