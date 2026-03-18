景気回復を反映した地価の安定的な上昇と、ひとまずは言えよう。しかし、イラン情勢の緊迫化で先行きの不透明感は強い。政府も家計もリスクの点検を行うことが大切だ。国土交通省が発表した１月１日時点の公示地価は、全国の全用途平均が前年比で２・８％上昇し、５年連続で値上がりした。上昇率は前年より０・１ポイント上がり、３５年ぶりの高さとなった。用途別では住宅地が２・１％、商業地が４・３％、それぞれ上昇した