イラン情勢の緊迫化により、原油に加えて液化天然ガス（ＬＮＧ）の価格が高騰している。日本は、暮らしを支える電力の安定供給が揺らがぬよう対策を急ぐべきだ。イランがホルムズ海峡を事実上封鎖し、原油とＬＮＧの安定供給が危機に瀕（ひん）している。日本にとって原油とＬＮＧでは、必要な対応策が異なる。原油はホルムズ海峡を経由する割合が９割を超え、中東への依存度が極めて高い。ガソリンやプラスチック製品など