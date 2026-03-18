新潟アルビレックスBBは17日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で練習を行った。次節は21日からで、敵地での岡山2連戦。チーム最年長のPG五十嵐圭（45）はホームでプレーオフ準々決勝が開催できる4位以内を目指す意向を語った。現在4位の岡山は27勝15敗で、5位の新潟は25勝17敗。今カードで2連勝すれば勝敗が並び、当該チームの対戦成績が上回るため4位に浮上できる。五十嵐は「ホームでプレーオフができるように、まずは4位以内