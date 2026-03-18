東京地検特捜部が２０２４年に摘発したファンド運営会社を巡る不正支出事件で、特捜部が会社関係者と日本版「司法取引」（協議・合意制度）に合意していたことがわかった。特捜部は取引により、背任罪などで起訴された同社代表（当時）の不正を示す物証を入手。１９日に始まる元代表の公判で有罪立証に活用するとみられる。捜査協力の見返りに刑事処分を免除・軽減する司法取引は１８年に導入された。適用が明らかになるのは今