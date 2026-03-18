千葉県市川市は17日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（17）に市民栄誉賞を授与することを決めたと発表した。中井は市川市在住で市立中学を卒業している。25日にプラハで開幕する世界選手権を控えており、授与式は4月以降で調整している。田中甲市長は「17歳の若さが爆発したようなエネルギーを感じる姿は市川市にとって大変プラス」と称えた。市によると、市民栄誉賞は国際的な