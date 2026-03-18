ボクシングの前ＷＢＯアジア・パシフィック・スーパーバンタム級王者の村田昴（２９）が１７日、インスタグラムを更新し、帝拳ジムから世界３階級を制覇した長谷川穂積氏（４５）＝デイリスポーツ評論家＝が会長を務めるＫＯＢＥ長谷川ジムに移籍したことを報告した。村田は「前回の敗戦を機にじっくり考え初心にかえりたいと思い地元でトレーニングできる環境を作りたく、移籍の決断をさせていただきました。帝拳ジムでは本田