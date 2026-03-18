J2新潟は17日、新潟・聖籠町のアルビレッジでゲーム形式の練習などを行い、20日にホームで行う富山戦に向けた準備を進めた。開幕から左サイドバックの定位置をつかみ、成長速度を上げているのがプロ2年目のDF佐藤海宏（19）。得意の左足でセットプレーにも磨きをかけ、次節はゴールに絡んでホームデビューを白星で飾る。フル出場を重ねて成長する――。今季の個人の目標を有言実行している佐藤は、公式戦に出て練習で改善する