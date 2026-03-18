次期駐日オーストラリア大使のアンドリュー・シーラー氏が読売新聞のインタビューに応じた。前国家情報長官のシーラー氏は、厳しい国際情勢下で日豪の連携は安全保障、経済の両面でかつてなく強まっている、との見方を示した。また、日本への液化天然ガス（ＬＮＧ）の最大供給国として、長期的な安定供給を確約すると述べた。詳報は次の通り。地政学的な激動我々は今、急激な地政学的変化の時代を生きています。この流れは、実