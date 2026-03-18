プロゴルファーの小祝さくら（27＝ニトリ）と桂川有人（27＝国際スポーツ振興協会）が結婚していたことが17日、分かった。1年ほど前に婚姻届を提出。競技に集中したいという2人の意向でこれまで公表を控えてきた。ともに98年生まれ。穏やかな性格でお似合いの2人はツアーで戦いながら愛を育んできた。桂川が出場した国内ツアーの大会で、小祝がコースに足を運んでサポートしていたこともあった。プロレス観戦が共通の趣味とい