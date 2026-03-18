俳優の鈴木亮平（４２）が１７日、都内で行われた、主演を務めるＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜、後９・００）のトークイベントに登場した。最終章に突入する物語を盛り上げるべく、共演の戸田恵梨香（３７）、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・永瀬廉（２７）とトークを繰り広げた。妻殺しの罪を着せられた善良なパティシエの早瀬陸が自らの潔白を証明するため、悪徳刑事・儀堂にリブート＝顔を変えるサスペンス。１５日放送の第