［夜間中学で学ぶ教室のいま］＜上＞夜間中学校の役割が広がっている。戦後の混乱や貧困で義務教育を修了できなかった高齢者らの学びの場が、２０１６年の教育機会確保法成立後、不登校経験者や在留外国人らの居場所ともなった。多様な生徒が集う教室のいまを報告する。「初めてのラブレターは誤字だらけ。でも、『よう頑張ったな』と喜んでくれた顔が忘れられない」。奈良市の西畑保さん（９０）は、妻・皎子（きょうこ）さ