レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が17日（日本時間18日）、ブレーブスとのオープン戦に「1番・DH」で出場も4打数無安打だった。交代後、報道陣の取材に応じ、改めてWBCについて振り返った。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に侍ジャパンの一員として出場。全5試合で4番に座り、打線をけん引したが準々決勝でベネズエラに敗れた。同戦では4打数無安打に終わり「残念な結果、寂しい結果になってしまった」と