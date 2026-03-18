ノルディック複合男子で五輪３大会連続メダリストの渡部暁斗（３７）＝北野建設＝が１７日、現役最後の試合となったＷ杯（ノルウェー・オスロ）を３８位で終え、羽田空港に帰国した。Ｗ杯通算１９勝を挙げ、五輪は６大会連続で出場。１４年ソチ五輪から２２年北京五輪までは３大会連続でメダルを獲得したレジェンドは昨年１０月に今季限りでの引退を発表していた。ミラノ・コルティナ五輪ではメダルには届かなかったが、海外選