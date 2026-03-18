春の装いに重宝しそうな「羽織りアイテム」は、今の時期にそろえておきたいもの。そんなときに頼りになるのが、大人世代の着こなしに寄り添う【ワークマン】のアウターです。袖を通すだけでいつもの装いに旬な表情をプラスしてくれる、洗練されたアイテムが勢揃い。「センスいい！」と褒められそうな、春の着こなしを格上げする魅力的なラインナップを紹介します。 きれいめに着こなすステンカラーコート