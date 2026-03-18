大相撲春場所大相撲春場所は連日、エディオンアリーナ大阪で熱戦が繰り広げられている。16日の九日目、溜席で大物芸能人が観戦する様子が映り、視聴者が釘付けになった。向正面の客席にいたのは落語家の笑福亭鶴瓶さんだった。白と黒のバイカラーが目を引くカジュアルなパーカーを着用。派手な服装ではなかったが抜群の存在感を放っていた。ABEMA中継でその姿が捉えられ、XやABEMAのコメント欄には驚きの声が続々と上がった