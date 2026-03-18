巨人の育成３年目・平山功太内野手（２２）がまた打った。ヤクルト戦に「１番・中堅」で先発し、２点を追う５回の第３打席で左翼席に２試合連続となるソロをたたき込んだ。育成選手がオープン戦で２本塁打は球団史上初めて。１５日の日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）ではチーム１号を含めて３安打の大暴れを見せたばかり。支配下昇格へ猛アピールした。勢いが止まらない。一塁ベースを蹴ると、平山はクールに右手を握りしめた