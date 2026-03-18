◆オープン戦オリックス２―１広島（１７日・京セラドーム大阪）オリックス・椋木蓮投手が圧巻の投球を見せた。２―１の９回に５番手で登板し、モンテロ、菊池、野間から３者連続奪三振。「内容にこだわり、試合数よりも多く三振を取ることは目標にしている」とクールに汗をぬぐった。オープン戦では、２試合連続で３者三振。守護神マチャドがＷＢＣベネズエラ代表として奮闘中で、岸田監督は「（代役守護神の）可能性も全然