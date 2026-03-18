◆オープン戦オリックス２―１広島（１７日・京セラドーム大阪）オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（２８）＝前ジャイアンツ＝が、開幕ローテーション入りに“当確ランプ”をともした。京セラＤでの２度目の登板で、５回３安打無失点。「長いイニングを投げることだけを意識して、しっかりそれができた」と充実の表情を見せた。メジャー経験者の中では、史上最長身の２１３センチ右腕。チームが休日だった１６日