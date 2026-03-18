◆オープン戦オリックス２―１広島（１７日・京セラドーム大阪）広島のサンドロ・ファビアン外野手（２８）が苦しんでいる。この日も３打数無安打でオープン戦の打率は６分９厘（２９打数２安打）まで低下。１２日のＤｅＮＡ戦（横浜）の第４打席で中前打を放って以来、１０打席快音から遠ざかるなか「結果は良くなかったけど、開幕までにいい調整がしたい」と悲観の色はない。来日１年目の昨季も同じだった。オープン戦は打