オリックス・曽谷龍平投手（２５）が１７日、プロ４年目へ「着火宣言」した。侍ジャパンの一員として１６日に帰国し、一夜明けたこの日は大阪・舞洲でさっそく自主練習。宮城とキャッチボールを行い、ＮＰＢ球の感覚を取り戻した。初出場のＷＢＣは１試合の登板にとどまった左腕。心も言葉もメラメラと燃えていた。「投げたいですね。（ＷＢＣで）投げられなかった悔しさもあるし、その気持ちが強くなりました。火がつきました