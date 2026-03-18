オリックス・小木田敦也投手（２７）が右肘を再手術することが１７日、分かった。２５年４月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、リハビリ過程だった１２月は同箇所の骨片を除去。一切の不安を取り除くため、再びメスを入れることを決断した。２３年には３８試合で４勝、防御率２・１９の好成績を残し、万全ならリリーフの一角として欠かせない存在。同時期にトミー・ジョン手術を受けた吉田や宇田川が実戦復帰するなか、小木田