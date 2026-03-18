元乃木坂46の女優堀未央奈（29）が読売テレビ、中京テレビ制作の連続ドラマ「ディープリベンジ−顔を捨てた家政婦−」（4月9日深夜開始）で主演することが17日、分かった。漫画原作で、自身の顔と子供を奪った交通事故を起こした元夫とその妻の家に、普段は善意の仮面をかぶった“最恐の家政婦”として潜入。復讐（ふくしゅう）を企てる主人公を熱演する。顔を包帯で巻いたミステリアスな写真のみが解禁されていたが、ついに正体が