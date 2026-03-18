フリーアナウンサー生島ヒロシ（75）が、4月5日スタートの文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）でパーソナリティーを務め、仕事復帰することが17日、都内で行われた同社の定例社長会見で発表された。昨年1月27日にコンプライアンス（法令順守）違反で、TBSラジオ「生島ヒロシのおはよう定食／一直線」を降板。以降は芸能活動を休止しており、1年2カ月ぶりの仕事復帰となる。◆生島ヒロシの降板から復帰までの経