ラグビーのリーグワンは17日、理事会を開き、「AZ―COM丸和モモタローズ」の新規参入を承認したと発表した。同チームは現在所属する関東協会主催の地域リーグ「トップイーストリーグ」で一昨年、昨年と連覇しており、来季からリーグワンの3部に加わることとなる。活動拠点は千葉県柏市だが、ホストエリアは2部のGR東葛との重複を避けるため千葉県成田市に。ホストスタジアムは重兵衛スポーツフィールド中台となった。東海林