HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が、きょう18日に2ndシングル「秒で落ちた」をリリース。それに先立って、オリコンニュースでは、メールインタビューを実施した。【前編】では、2ndシングル制作秘話、収録曲への想いなどを聞いた。【写真】aoen全メンバーの「秒で落ちた」ショット同シングルは、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作。等身大のひたむきさで