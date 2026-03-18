SKE48が今日18日に36枚目シングル「サンダルだぜ」をリリースする。夏を待つ期待感を表現した爽やかな曲調で、発売前からMV再生回数は200万回に迫る。初めてセンターを務める大村杏（20）、選抜メンバーの河村優愛（20）、青海ひな乃（25）がこのほど取材に応じ、今作への思いを語った。【寺本吏輝】−大村さんは初センターになります大村予想もしていなかったです。初めてMVを見てすごくうれしくて涙を流して、実感が湧きました