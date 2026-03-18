◆米大リーグオープン戦レッドソックス４―３ブレーブス（１７日・米フロリダ州フォートマイヤーズ＝ジェットブルーパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１７日（日本時間１８日）、オープン戦の本拠地・ブレーブス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４打数無安打だった。１４日の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝・ベネズエラ戦（米マイアミ）で敗退してから３日後。吉田は