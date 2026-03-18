レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が17日（日本時間18日）、ブレーブスとのオープン戦に「1番・DH」で出場も4打数無安打だった。初回の第1打席はスイングを止めようとしたバットに当たり投ゴロ。3回の第2打席は変化球にタイミングが合わず遊飛。4回2死一塁で迎えての第3打席だったが、盗塁死によりチェンジ。5回の先頭で“仕切り直し”となった第3打席は二ゴロに倒れた。7回の第4打席は左直で4打数無安打だった。試合後