カーリングの女子世界選手権第3日、1次リーグが16日にカナダ・カルガリーで行われ、日本代表のロコ・ソラーレはトルコに4―9で敗れて今大会初黒星を喫した。通算3勝1敗。第8エンドを終えた時点で、相手の勝利を認めるコンシードを宣言した。今大会は13チームが参加。総当たりの1次リーグ上位2チームが準決勝、3〜6位は準決勝進出を懸けたプレーオフに進む。日本代表のロコ・ソラーレは、3戦全勝同士の対戦で初黒星を喫した。第