ロッキーズは１７日（日本時間１８日）、フリーランドが２７日（同２８日）の敵地・マーリンズ戦で開幕投手を務めることを発表した。今季加入して侍ジャパンで第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場していた菅野智之投手（３６）は、開幕投手とはならず。１９日（同２０日）の本拠地・ジャイアンツ戦でオープン戦に先発する見込みだ。