NY株式17日（NY時間15:13）（日本時間04:13） ダウ平均47053.50（+107.09+0.23%） ナスダック22468.80（+94.62+0.42%） CME日経平均先物54175（大証終比：+755+1.40%） 欧州株式17日終値 英FT100 10403.60（+85.91+0.83%） 独DAX 23730.92（+166.91+0.71%） 仏CAC40 7974.49（+38.52+0.49%） 米国債利回り 2年債 3.669（-0.002） 10年債 4.200（-0.016） 30年債 4.850