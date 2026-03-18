フランスのマクロン大統領は、トランプ大統領が要請していたホルムズ海峡での船舶の護衛について、「作戦には参加しない」と表明しました。マクロン大統領「我々は紛争の当事者ではないため、現在の状況下において、フランスがホルムズ海峡の封鎖解除に向けた作戦に参加することは決してない」マクロン大統領は17日、このように話し、トランプ大統領が要請していたホルムズ海峡での船舶護衛への軍事的な作戦には参加しないと表明し