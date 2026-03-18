[3.17 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](エティハド スタジアム)※29:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・シティ]先発GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマDF 3 ルベン・ディアスDF 21 ラヤン・アイト・ヌーリDF 27 マテウス・ヌネスDF 45 アブドゥコディル・フサノフMF 4 ティジャーニ・ラインデルスMF 10 ラヤン・シェルキMF 11 ジェレミ・ドクMF 16 ロドリMF 20 ベルナルド・シウバFW 9 アーリング・ハーランド控えGK 1